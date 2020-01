»Am Start werde ich zum Tiger« sagte die WM-Dritte Petra Vlhova nach ihrem sicheren Sieg beim Slalom in Zagreb. Die Slowakin gilt als kräftigste aller Slalomfahrerinnen, getrimmt von Trainer Livio Magoni. Der Italiener gilt als knallharter Coach. »Heute habe ich mich schon am Morgen super gefühlt. In beiden Läufen ich habe keinen einzigen Fehler gemacht. Ich war hier häufig Zweite, jetzt endlich Erste«, zeigte sich Vlhova glücklich. Sie distanzierte Mikaela Shiffrin, USA, als Zweite um 1,31 Sekunden. Dritte wurde Katharina Liensberger aus Österreich.