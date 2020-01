Alma Zadic stellte mehrere Politik-Rekorde in Österreich auf. Foto: Imago Images/Eibner Europa

Alma Zadić ist Shootingstar in der neuen österreichischen Regierung und hält bereits mehrere Rekorde, bevor sie die Arbeit aufgenommen hat. Die neue Justizministerin in der ersten Koalition von Konservativen und Grünen auf Bundesebene in Österreich ist dort die erste Ministerin, die Migrationsgeschichte hat. Zudem ist sie mit 35 Jahren die jüngste österreichische Justizministerin aller Zeiten.

Ein hohes politisches Amt in jungen Jahren ist vermutlich das Einzige, was Zadić mit dem zwei Jahre jüngeren neuen und alten Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gemeinsam hat. Während Kurz für seine harte Immigrationspolitik b...