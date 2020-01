Mehr als zwei Jahre nach Bekanntwerden der Vorwürfe hat in New York der Prozess gegen den früheren Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein begonnen - und gleichzeitig wurde ein weiterer Strafprozess in Los Angeles angekündigt. In dem Prozess in New York geht es um die Vorwürfe von zwei Frauen - der eine Fall sexualisierter Gewalt ist aus dem Jahr 2006, der and...