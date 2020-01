Der Film »Joker« mit Joaquin Phoenix ist in diesem Jahr Top-Favorit bei der Verleihung der britischen Filmpreise (Baftas). Das US-Drama von Regisseur Todd Phillips erhielt elf Nominierungen, darunter als Bester Film und für die Beste Regie.

Martin Scorceses Gangsterdrama »The Irishman« und Quentin Tarantinos »Once Upon A Time In Hollywood« sind jeweils zehnmal nominiert, darunter auch in den Kategorien Bester Film und Beste Regie. Direkt dahinter folgt das Kriegsepos »1917« ...