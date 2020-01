Ein Unbekannter hat am Montagabend einen Mann in der U-Bahn in Charlottenburg geschlagen und antisemitisch beleidigt. Der 30-Jährige stieg gegen 21.20 Uhr am U-Bahnhof Kurfürstendamm aus der U9, als ein einsteigender Fahrgast ihn mit der Faust ins Gesicht schlug und antisemitisch beleidigte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Opfer war mit zwei Familienmitgliedern unterwegs. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Laut der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS) gibt es in Berlin im Schnitt pro Tag zwei Angriffe auf Juden. Allein im ersten Halbjahr 2019 registrierte RIAS 404 antisemitische Vorfälle. mfr