Proteste in mehreren Städten.

Hilf mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks spenden!

Das ist ein erfreuliches Gegengewicht zur menschenfeindlichen Abschottungspolitik der Bundesregierung. Es ist gut, dass die Bürger*innen die Idee der Solidarity Cities (Solidarische Städte) verinnerlicht haben, zu denen auch Berlin und Brandenburg gehören. Auch die Landesregierungen der Metropolregion betonen immer wieder ihre Bereitschaft, minderjährige Flüchtlinge aus den überfüllten und von Elend gezeichneten Lagern in Griechenland sowie andere Mittelmeerflüchtlinge aufzunehmen.

Die Zivilgesellschaft macht es vor: Tatkräftig werden Spenden für die Menschen gesammelt, die in den griechischen Flüchtlingslagern unter schrecklichen Bedingungen ausharren, weil die europäischen Regierungen nicht gewillt sind, ihnen zu helfen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!