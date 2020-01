Geboren wurde Qassem Soleimani als Sohn einer armen Bauernfamilie in der nordiranischen Stadt Kerman. Dorthin wurde sein Leichnam am Dienstagmorgen gebracht, zur Beerdigung nach einer mehrtägigen Trauerprozession quer durch Iran. Überschattet wurde diese von einer Massenpanik: Zehntausende hatten sich auf den Straßen der 500 000-Einwohner-Stadt versammelt, um Abschied vom ehemaligen Kommandanten der Eliteeinheit zu nehmen. Iranische Medien machten unterschiedliche Angaben zu den Opferzahlen. Am Dienstagabend war von mehr als 50 Toten und über 200 Verletzten die Rede.

Soleimani war am Freitag in Bagdad bei einem US-amerikanischen Drohnenangriff getötet worden. Er war als Chef der iranischen Quds-Brigaden der wichtigste Vertreter der Streitkräfte Irans im Ausland und galt als Architekt der Militärstrategie Teherans im Nahen Osten. ...