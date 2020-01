Omagate lautet ein Hashtag, der in den letzten Tagen bekannt geworden ist. Anlass war ein Satiresong des WDR, in dem Oma als Umweltsau bezeichnet wurde und der Tweet eines WDR-Mitarbeiters, der erklärte, Oma sei keine Umwelt-, sondern eine Nazisau. Rechte Gruppen mobilisierten zu Demonstrationen gegen den WDR, an der zuletzt nur eine kleine Gruppe teilnahm. Auch die Identitäre Bewegung schloss sich der Kampagne an und befestigte am Sonntag auf dem Dach der Kölner WDR-Zentrale ein Transparent mit der Aufschrift »WDR-liche Medienhetze stoppen! GEZ sabotieren«. Die Täter waren mit einer Leiter auf das Dach des Gebäudes gelangt.

Die Forderung nach einem GEZ-Boykott ist nicht neu. Sie ist etwa von Redner*innen auf Pegida-Demonstrationen immer wieder zu hören gewesen. In rechten Kreisen wird schon lange in diffamierender Absicht von den »GEZ-Medien« gesprochen, womit die öffentlich-rechtlichen Medien gemeint sind. Dabei waren die »Lügenpress...