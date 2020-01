Auf zur Pressekonferenz in der Holzhütte: Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin (l.) und ihr schwedischer Kollege Stefan Löfven. Foto: AFP/Jonathan Nackstrand

Es wird Ministerpräsidentin Sanna Marin nicht besonders gestört haben, dass sie den Titel der jüngsten Regierungschefin der Welt schon am Dienstag wieder an den Österreicher Sebastian Kurz abgegeben hat. Ohnehin betonte die 34-Jährige wiederholt, dass sie für ihr politisches Handeln Erwähnung finden möchte und nicht für Geschlecht oder Alter. Dennoch hatte Marin aufgrund jener Eigenschaften nach ihrer Wahl im Dezember eine für finnische Verhältnisse beispiellose weltweite Aufmerksamkeit erhalten.

Am Mittwochmorgen reiste Marin nun zu ihrem ersten offiziellen Staatsbesuch nach Schweden und traf auf dem Landsitz des schwedischen Ministerpräsidenten, Harpsund, den selbigen Amtierenden, Stefan Löfven. Traditionell besuchen die Regierungschefs beider Länder sich immer zuerst. Diesmal waren die Vorzeichen andere: Gewöhnlich ist das Interesse in Finnland an den Entwicklungen beim westlichen Nachbarn ungleich größer als andersherum. Schweden g...