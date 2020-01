Denise Herrmann wird am Grenzadler mit einem Schießfehler Zweite. Foto: imago images/Holger John

Das meteorologische Motto für die vier Weltcuptage am Grenzadler hatte Mark Kirchner bereits um die Mittagszeit bekanntgegeben. »Heute und den morgigen Tag müssen wir noch überstehen - am Wochenende wird’s dann deutlich besser«, kündigte der Chefcoach der deutschen Biathleten das nahende Ende des Oberhofer Schmuddelwetters an. Doch ehe die Temperaturen am Sonnabend und Sonntag sinken und über dem Thüringer Wald womöglich sogar mal die Sonne hervor lugt, muss die weibliche und männliche Elite zunächst einmal unter feucht-nebligen Bedingungen ihre Sprintrennen absolvieren.

Den Anfang machten am Donnerstag die Frauen - wobei die Gastgeberinnen zum Start ins neue Jahr durch Denise Herrmann den heiß ersehnten ersten Podestplatz der Saison verbuchen konnten. Schneller als die 31-Jährige war nach 7,5 Kilometern und zwei Schießeinlagen nur die Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland. Sowohl im Liegend- wie im Stehendanschlag traf die lebenslust...