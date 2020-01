Das Passagierflugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel. Wenn es beim Flug wackelt, sind es nur harmlose Winde. Im Katastrophenfilm »Flight« aber ist es ein Sturm, der die Hydraulik ausfallen lässt und die Maschine in den Sturzflug zwingt. Doch dem Piloten (Denzel Washington) gelingt Unglaubliches: Er dreht das Flugzeug auf den Rücken und kann es so wieder steuern - wie im Videospiel. Der traut sich was! Kein Wunder: Er ist nicht nur Kokser, sondern auch Trinker, »zwischen Hybris und Buße, Kaputtsein und Auferstehung aus dem Reich der Lügen« (»FAZ«).

Foto: imago images/Prod.DB

Sonntag, Sat.1, 22.30 Uhr