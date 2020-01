Verhandlungen von Vertretern der PSOE (r.) und der ERC (l.) machten die Regierungsbildung möglich. Foto: AFP/Josep Lago

Am Dienstag wurde der Sozialdemokrat Pedro Sánchez zum neuen spanischen Regierungschef gewählt. Die Republikanische Linke Kataloniens (ERC) hat das durch ihre Enthaltung ermöglicht, obwohl ihre Partner in Katalonien mit Nein stimmten, sowohl die linksradikale CUP, aber auch Junts per Cat, die liberale Formation des katalanischen Ex-Präsidenten Carles Puigdemont. Was erwarten Sie von der Minderheitsregierung aus Sozialdemokraten (PSOE) und der Linkskoalition »Unidas Podemos« (UP)?

Wir haben Pedro Sánchez’ Wahl zum Ministerpräsidenten ermöglicht, um den politischen Weg zu öffnen. Wir haben uns mit der PSOE auf einen Dialog zwischen der katalanischen und spanischen Regierung geeinigt, um über die Zukunft von Katalonien zu sprechen. Das Ergebnis soll ein Abkommen sein, über das die Bevölkerung in Katalonien abstimmen soll, um es demokratisch zu legitimieren. Wir erwarten, dass diese Regierung das umsetzt und die Repression in Kataloni...