»Haben Sie schon gehört«, fragte Herr Mosekund einen Bekannten, »in der Nähe hat ein Restaurant eröffnet, das einen neuartigen Tofu-Ersatz anbietet.« - »Wenn ich das schon höre, immer dieses künstliche Zeug«, antwortete der Bekannte. »Sie mit Ihren Vorurteilen gegenüber allem Neuen«, erwiderte Herr Mosekund, »ich war sogar schon dort und habe ein Schnitzel auf Schweinefleischbasis probiert, das die Tofustruktur nachahmt.« - »Und?«, fragte der Bekannte immer noch skeptisch. »Nun ja«, sagte Herr Mosekund, »es war erstaunlich schmackhaft. Aber an ein Original-Tofu kann es natürlich nicht heranreichen.«

80 Jahre in der Diaspora: Ein Bildband über eine kleine armenische Stadt in Libanon.

Das Ende von Portugals Kolonialismus, formuliert in der Sprache der Kolonialisten: »Roter Staub« von Isabela Figueiredo

