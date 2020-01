Bernie Sanders liegt laut einer Meinungsumfrage im symbolisch wichtigen US-Bundesstaat Iowa vorne. Foto: dpa/AP/Andrew Harnik

Washington. Der Senator Bernie Sanders ist bei einer Umfrage im US-Bundesstaat Iowa unter den Präsidentschaftsbewerbern der Demokraten erstmals in Führung gegangen. Sanders erhielt in der am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Umfrage unter 701 voraussichtlichen Teilnehmern der Wahl 20 Prozent. Es folgten Senatorin Elizabeth Warren (17 Prozent), Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg (16 Prozent) und Ex-Vizepräsident Joe Biden (15 Prozent).

In Iowa findet die Vorwahl bereits am 3. Februar statt. Weil es die erste Vorwahl ist, wird ihr eine besondere Bedeutung zugemessen, obwohl Iowa ein kleiner Bundesstaat mit letztlich geringem Stimmengewicht im Landesmaßstab ist.

Der 78-jährige Sanders geriet mit seinem Wahlkampf Anfang Oktober wegen eines Herzinfarkts ins Stocken. Allerdings gelang es ihm, umfangreiche Wahlkampfgelder einzuwerben, obwohl er ausschließlich Kleinspenden annimmt. Gegenüber einer früheren Umfrage legte Sanders, der sich selbst als demokratischer Sozialist bezeichnet, nun fünf Prozentpunkte zu. Dagegen büßte Buttigieg, der zuletzt auf dem ersten Platz lag, neun Prozentpunkte ein. Die Fehlermarge der aktuellen Umfrage wurde mit 3,7 Prozent angegeben.

Landesweit liegt Biden laut einer Auswertung aller Umfragen von RealClearPolitics derzeit mit 29 Prozent vor Sanders mit 20 Prozent. Für Dienstag ist eine Fernsehdebatte in Iowa angekündigt, an der zumindest sechs demokratische Bewerber teilnehmen wollen. Dies sind außer Sanders, Warren, Buttigieg und Biden die Senatorin Amy Klobuchar und der Milliardär Tom Steyer. AFP/nd