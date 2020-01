Der US-amerikanische Schauspieler und Rapper Ludacris, alias Christopher Brian Bridges, besitzt seit Kurzem eine zweite Staatsbürgerschaft: die des zentralafrikanischen Staates Gabun. In einem Video auf seinem Instagramkanal wedelt der 42-Jährige stolz mit seinem neuen Pass und spricht vom großartigsten Tag seines ganzen Lebens.

Scherzhaft kündigt er an: »Ich bin ein loyaler Staatsbürger von Zamunda! Ich meine Gabun« und spielt damit auf die Filmfigur des »Prinzen aus Zamunda« an. Einblicke in das Privatleben von Ludacris, die er in sozialen Netzwerken mit seinen Fans teilt, erinnern tatsäc...