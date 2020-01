Unser täglicher Newsletterbringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der- und das jeden Abend schon um 19.30 Uhr. Hier das kostenlose Abo holen.

Seit der Parlamentswahl im Dezember sitzen mehr als 60 nicht-weiße Abgeordnete im britischen Unterhaus. Die meisten davon gehören der oppositionellen Labour-Partei an. Vor vier Jahren hatte die prominente schwarze Labour-Abgeordnete Dawn Butler für Schlagzeilen gesorgt, als sie schilderte, wie ein anderer Parlamentarier sie für eine Putzfrau hielt und sie aus einem Aufzug schicken wollte. AFP/nd

Oppong-Asare erklärte, dass sie sich gerade unterhalten habe, als ein Parlamentarier der regierenden Konservativen sie angesprochen habe. Er sei »direkt« auf sie zugegangen, habe ihr seine Tasche in die Hand gedrückt und sie gebeten, auf diese aufzupassen.

London. Im neuen britischen Parlament sind mehrere schwarze Abgeordnete bereits mit Rassismus konfrontiert gewesen. Die neu eingezogene Labour-Abgeordnete Abena Oppong-Asare schilderte am Wochenende, wie sie bei ihrem ersten Erscheinen im Unterhaus von einem anderen Parlamentarier für eine Angestellte gehalten wurde - mehrere Parteikolleginnen machten daraufhin ähnliche Erfahrungen öffentlich.

Foto: House Of Commons/PA Wire/dpa

