Die ausländerfeindlichen Zwischenrufe während einer Vorstellung im Dresdner Kabarett »Herkuleskeule« sind für den langjährigen Chef dieser Bühne, Wolfgang Schaller, ein ernst zu nehmendes Alarmsignal. »Wir sollten uns mal Gedanken machen, wieso man in unserem Land Staatsschutz braucht, wenn man öffentlich eine Meinung vertritt«, sagte der Kabarettist und Autor im Interview mit der in Dresden erscheinenden »Sächsischen Zeitung«. Bei den lautstarken Pöbeleien am Samstagabend wa...