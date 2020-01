Paris. Der französische Präsident Emmanuel Macron und die Staatschefs der Sahelzone haben sich am Montag auf eine verstärkte militärische Kooperation im Kampf gegen Dschihadisten in der Region geeinigt. Nach dem Gipfel mit den Präsidenten der afrikanischen Länder Mali, Niger, Tschad, Burkina Faso und Mauretanien im französischen Pau kündigte Macron zudem an, weitere 220 Soldaten in die Sahelzone zu schicken. Derzeit sind bereits 4500 französische Soldaten im Rahmen der Operation Barkhane in der Region im Einsatz.

In den Sahelstaaten und ehemaligen französischen Kolonien hatte es zuletzt zunehmende Kritik an dem Militäreinsatz gegeben. Seit...