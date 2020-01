Berlin. Nach Ansicht von Forschern des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena ist zu befürchten, dass sich die Serie rechtsterroristischer Angriffe in Deutschland fortsetzen wird. Sie stellten am Mittwoch die Schriftenreihe »Wissen schafft Demokratie« des IDZ in Berlin vor. Laut den Autoren kommt es immer häufiger vor, dass sich Menschen ohne vorherige Bindung an rechtsextreme Gruppen in kürzester Zeit an schweren, mehr oder weniger spontanen, rechtsterroristischen Gewalttaten und Planungen beteiligen.

Der Direktor des IDZ Jena, Matthias Quent, wies darauf hin, dass sich im Internet »eine offen zugängliche digitale Hasskultur etabliert« habe. Dort seien neue Pfade der Radikalisierung und Rekrutierung entstanden. »Auch der Attentäter von Halle war ein Nachahmungstäter, der sich in dieser digitalen Hasskultur radikalisiert hat. Te...