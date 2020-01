»Mädchen oder Junge? Vielleicht auch Intersexuell, Hauptsache gesund!« – sollte das Motto sein. Foto: imago images/Westend61

Schon bei Ungeborenen ist das Geschlecht Thema. Die Frage, ob sich im Mutterleib ein Junge oder ein Mädchen entwickelt, finden viele Menschen spannend. Was aber, wenn das Geschlecht gar nicht eindeutig ist, wie es die Kategorien »Mann«/»Frau« vorgeben? Bisher werden in Deutschland immer noch Kinder mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen operiert. Betroffen sei ein knappes Viertel aller intersexuellen Menschen, sagt Jeanne Riedel, Pressesprecherin des Arbeitskreises Intersexualität der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. (dgti).

Diese Praxis soll nun beendet werden. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will Operationen an Kindern verbieten, die einer sogenannten Geschlechtsangleichung dienen. Damit gemeint sind Eingriffe, die uneindeutige innere oder äußere Geschlechtsmerkmale so »korrigieren«, dass sie den Normen entsprechen.

Mit dem nun vorgelegten Gesetzesentwurf sollen kosmetische...