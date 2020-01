Aufrichtige Wut kann einen Beitrag leisten: Franklin James Fisher, Sommer 2016 in Portugal Foto: dpa/picture alliance

Es gibt vieles, über das Franklin James Fisher sich aufregen könnte. Über die US-Politik möchte der Musiker aber nicht viele Worte verlieren. Trump sei ein Produkt der Kultur, die ihn hervorgebracht habe. Über Rassismus braucht der Mann ebenfalls nicht zu reden: Die Erfahrung, als Afroamerikaner in einem von Weißen dominierten Vorort von Atlanta aufgewachsen zu sein, thematisiert er schließlich in seinen Texten. Der schon 2019 veröffentlichte Song »Can The Subbass Speak« etwa versammelt mehr als fünf nervöse Minuten lang Respektlosigkeiten und Beleidigungen, die der Sänger sich im Laufe vieler Jahre anhören musste.

Fisher ist Texter und Frontmann des 2012 formierten Post-Punk-Quartetts Algiers. Ein durchaus reflektierter Typ im persönlichen Gespräch, der seine Worte sorgfältig setzt: »Viele denken, ich sei ein wütender Mensch, aber das stimmt nicht«, sagt der Enddreißiger, während er im Hamburger Büro seiner Plattenfirma sitzt und...