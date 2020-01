Dem 52-jährigen Polizisten werden fahrlässige Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol am Steuer vorgeworfen. Das teilte die Anklagebehörde am Donnerstag mit. Der Wagen einer 21-Jährigen war am 29. Januar 2018 beim Einparken von dem Polizeiauto mit Blaulicht und Einsatzhorn nahe dem Alexanderplatz gerammt worden. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle. Laut Staatsanwaltschaft fuhr der Angeschuldigte unter Alkoholeinfluss. Hinter einer Tunnelausfahrt soll er das Fahrzeug der 21-Jährigen zu spät bemerkt und dann getroffen haben. Bei der Kollision sei noch eine Geschwindigk...