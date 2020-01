Fast alle Ermittlungsverfahren gegen katholische Geistliche in Bayern eingestellt

Reinhard Marx ist ein so freundlicher und jovialer Typ, dass man ihm Kalkül und Unlauterkeit kaum zutrauen mag. Doch die Vorwürfe, die Christian Pfeiffer gegen ihn erhebt, basieren nicht nur auf Indizien. Und nicht nur der renommierte Kriminologe ist überzeugt, dass die Deutsche Bischofskonferenz alles dafür getan hat, Geistliche, die Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben, vor Strafverfolgung zu schützen. Vielmehr sagen auch katholische Basisaktivisten, dass das Gremium außerdem sicherstellen wollte, dass kein Vorgesetzter bis hin zum emeritierten Papst wegen Vertuschung und Deckung von Tätern belangt werden kann. Dabei haben Kleriker Betroffene, die eine Beschwerde wagten, ignoriert, abgewiesen oder sie gar als Nestbeschmutzer diffamiert - und sich damit letztlich der Beihilfe schuldig gemacht.

