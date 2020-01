Foto: Sony Pictures Entertainment/dpa

Das Jahr mag noch viele Tage haben, aber schon jetzt steht fest: Der 5. Januar ist mein Tag des Jahres 2020. Den kann nichts mehr toppen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich in Ihren Morgenkaffee so etwas grummeln wie: Erst mal abwarten, da kommen sicher noch soooo viele Überraschungen. Schon möglich. Aber der 5. Januar wird für mich in jedem Fall ein besonderer Tag bleiben. An diesem Tag wurden im fernen Amerika, in Beverly Hills, die »Globes« verliehen. So nennen manche Cineast*innen liebevoll die »Golden Globes«, die zweitwichtigsten Auszeichnungen in der US-Filmbranche nach den »Oscars«.

Einer der großen Abräumer war »Once upon a time … in Hollywood«. Der Rambazamba-Streifen um die überhitzte Filmwelt in Hollywood der 60er Jahre von Rambazamba-»Pulp Fiction«-Kult-Regisseur Quentin Tarantino heimste drei von fünf Nominierungen ein. Einen »Globe« kriegte einer der beiden Hauptdarsteller: Brad Pitt. Sie wissen schon, der Ex von Brang...