Einmal mehr ein Streit ums liebe Geld Foto: dpa/Peter Steffen

Tatsächlich erfasst dieser Vergleich nur die bis zum Abschluss des Vergleichs entstandenen Ansprüche, nicht jedoch einen Schadenersatzanspruch, der sich überhaupt erst aus dessen Abschluss ergibt, so die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) mit Blick auf eine Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts Bremen vom 26. Oktober 2019 (Az. 4 UF 39/18).

Der Fall: Die Ehefrau legte 40 000 Euro auf zwei Tagesgeldkonten an - eines davon auf den Namen ihres Mannes - um so zweimal in den Genuss einer Prämie zu kommen. Das Paar vereinbarte, dass alleine der Frau das Geld zustehe und auch nur sie Zugriff auf die beiden Konten habe. Nach der Trennung des Paares behauptete der Mann gegenübe...