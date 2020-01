Arbeiten im Homeoffice Foto: imago images/Westend61

Peter Meyer, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin, sagt eindeutig Nein. »Aktuell gibt es keinen allgemeinen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice.« Allenfalls in Sonderfällen könne sich nach Stimmen in der Rechtsprechung zum Beispiel für Menschen mit Behinderung aus dem Sozialgesetzbuch ein solcher Anspruch ergeben.

Möglicherweise können Arbeitnehmer in einem solchen Fall aber den Anspruch auf Homeoffice unter dem Aspekt der Gleichbehandlung durchsetzen. »Wenn der Arbeitgeber zum Beispiel acht Mitarbeitern mit ähnlichem Profil im Unternehmen Homeoffice gestattet und zwei weiteren nicht, könnte es für den Arbeit...