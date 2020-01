Wo immer Kevin Buzzacott auftritt, streitet er für die Rechte seiner Leute, der australischen Ureinwohner. Foto: Danimations/CC-BY-4.0

Das Parlamentsgebäude in Canberra ist ein beeindruckendes Bauwerk; von seiner Anhöhe genießt man einen weiten Blick. Das politische Machtzentrum ist zugleich eine Bildungsstätte in Sachen australischer Demokratie. Zu seinen Füßen liegt das Old Parliament House, das gut sechs Jahrzehnte lang bis 1988 als Provisorium für die Abgeordneten diente. Derzeit kann man hier eine Sonderausstellung zu Alfred Deakon besuchen. Deakon war einer der Köpfe der Federation-Bewegung, die den Zusammenschluss und die Eigenstaatlichkeit der ehemaligen britischen Kolonien durchsetzte, ab 1903 war er Australiens zweiter Regierungschef.

Die Porträts aller Premierminister des Landes sind hier in einer Galerie zu besichtigen. Etwas abseits, in einer Ecke des Obergeschosses, hängen vier weitere Bilder: Es handelt sich um die ersten vier indigenen Parlamentarier des Landes. Da ist Neville Thomas Bonner, der 1971 bis 1983 als Vertreter aus dem Bundesstaat Quee...