Foto: AFP/Anis MILI

»Überraschung, Überraschung«, überschreibt die Wirtschaftswebsite »Leaders« ihre Kolumne zur Berufung von Elyes Fakhfakh zum Ministerpräsidentenkandidaten von Tunesien. Fakhfakh - ausgesprochen »fachfach« - bedeutet im Arabischen soviel wie »prahlen«. Dies aber hat der 1972 in Tunis geborene Industriemanager bisher vermutlich selten nötig gehabt in seiner Karriere. Im Gegenteil: Erfolge säumten seinen Weg.

Nach der Schule ging er nach Frankreich, wo er am Nationalinstitut für Angewandte Wissenschaften in Lyon studierte. Der dortige Abschluss war Türöffner für sehr gut dotierte Jobs in der Wirtschaft. Beim französischen Mineralölkonze...