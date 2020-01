Um die Reputation der Klobürste steht es nicht zum Besten. Bei Weitem nicht. Man fasst sie oft nur mit spitzen Fingern an. Sie ist nicht salonfähig, sondern muss häufig in kleinen, ungemütlichen Kabuffs ein Nischendasein fristen. Und dann ist da noch dieser Preis: die Goldene Klobürste. Natürlich ein Negativpreis, verliehen von sozialen und Umweltverbänden. Diesmal an die Energieunternehmen Vattenfall und Uniper, wegen Verstößen gegen Menschenrechte und Umweltschutz. Es gibt ja viele Negativpreise: Goldene Kartoffel, Goldene Himbeere, Goldener Windbeutel, Goldener Zaunpfahl, Goldene Runkelrübe, Goldener Geier. Nur so als kleine Auswahl. Immer müssen nützliche oder angenehme Dinge dafür herhalten, irgendwas Schlimmes zu brandmarken. Wie eben auch die Klobürste. Eine zivilisatorische Errungenschaft. Leben ohne Vattenfall - kein Problem. Aber ohne Klobürste? Hmm. Deshalb: Haltet sie in Ehren! Es muss ja nicht gleich eine goldene sein. wh