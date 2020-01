Proben, selbst, bei schwerer Erkältung, 13-Stunden-Tage und demütigende Bemerkungen über den eigenen Körper (Bodyshaming). Die Vorwürfe, die über die Zustände an der Staatlichen Ballettschule Berlin im Raum stehen, sind schwer. Wie Dokumente und Aussagen nahelegen, die dem Rundfunk Berlin-Brandenburg vorliegen, hat es an der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik (SBB) in Berlin-Prenzlauer Berg über Jahre schwerwiegende Missstände in der Ausbildung ge...