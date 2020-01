Mit einem Konzert und zahlreichen Veranstaltungen erinnert Berlin an diesem Montag an die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Im Mittelpunkt steht ein Konzert in der Staatsoper Unter den Linden, zu dem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erwartet werden. Auch an anderen Orten der Stadt gedenken Bürger und Politiker der NS-Opfer. Die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock will einen Kranz am Denkmal für die ermordeten Juden Europas niederlegen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) wird in der Dr...