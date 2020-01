Romed Baumann fuhr in Kitzbühel auf Rang sieben. Vor einem Jahr fuhr er noch für Österreich, wurde dort aber aussortiert. Foto: dpa/Johann Groder

Matthias Mayer erlöst die Skifans in Österreich mit dem Sieg auf der Streif. Fast hätte ihn Romed Baumann noch abgefangen. Den mögen dieselben Fans nach seinem Wechsel nach Deutschland nicht mehr.

Von Elisabeth Schlammerl, Kitzbühel

Als Matthias Mayer im Ziel abschwang, wurden neben der Strecke Bengalo-Feuer gezündet. Peter Schröcksnadel, mächtiger Präsident des Österreichischen Skiverbandes, ließ nach einem befreienden Jubel den Kopf erleichtert in die Hände sinken. Mayer hatte es geschafft, Österreich beim legendären Hahnenkammrennen in Kitzbühel den ersten Abfahrtssieg seit 2014 zu bescheren. Die große Skination wurde erlöst. Nur der Kärntner selbst verkniff sich zunächst eine so große Pose wie noch am Freitag, als er sich bereits als Sieger im Super-G gewähnt hatte und schließlich doch »nur« Zweiter wurde.

Richtig zittern musste Mayer am Samstag aber nicht mehr um seinen Sieg. Nur als Romed Baumann auf die Strecke ging, blickte er do...