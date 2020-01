18 Tage vor dem Saisonhöhepunkt in Antholz gehen die deutschen Biathleten mit Optimismus in die Vorbereitung. »Ich habe ein richtig gutes Gefühl«, sagte Benedikt Doll nach seinem zweiten Platz im Massenstart. Damit hatte der Ex-Weltmeister bei der Generalprobe in Pokljuka aus deutscher Sicht für den Glanzpunkt des Wochenendes gesorgt. Auf der letzten Runde hatte er sogar die vorher als unschlagbar geltenden Martin Fourcade aus Frankreich und Johannes Thingnes Bö (Norwegen) in Schach halten können. »Ich war überrascht, dass ich vor ihnen bleiben konnte«, sagte Doll. »Das macht mich schon sehr glücklich.« Lediglich Fourcades Teamkollege ...