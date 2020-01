Saturn appelliert an den inneren Kapitalisten in uns. »Du kannst mehr« ist der Werbe-Claim der Elektronikmarktkette, der gerade wieder ausgegraben wurde. Während andere Konzerne für ihr Marketing immer noch die Individualismus-Schiene fahren (»Sei einfach du selbst«), fördert Saturn die ständige Selbstoptimierung. Doch dieses Mal ist der Radio-Spot ein einziger Pleonasmus, oder - weltlich ausgedrückt - ein feuchter Griff ins Klo: »Du kannst mehr als den ganzen Sonntag auf der Couch herumzuhängen«, heißt es in etwa, um dann folgendermaßen aufgelöst zu werden: »Komm am verkaufsoffenen Sonntag in einen unserer Märkte, und kauf dir eine neue Spiele-Konsole.« Um damit genau was zu tun? Genau: den Rest des Tages auf dem Sofa rumhängen. Dabei entlarvt Saturn seinen Claim selbst als Farce: Trotz versuchter Selbstoptimierung steht (oder hängt) man am Ende wieder dort, wo man begonnen hat - nur eben mit ein paar hundert Euro weniger in der Tasche. jot