Die monatliche Arbeitslosenstatistik ist eine Quelle ständigen Ärgers. Es fängt schon mit dem Begriff an. Eine ältere nd-Kollegin ärgert sich stets, wenn in »Tagesschau« oder »Spiegel« von Arbeitslosen berichtet wird. »Das klingt nach Faulpelz. Dabei haben die Menschen sehr wohl Arbeit, im Haushalt, mit den Kindern ...« Sie spricht lieber von Erwerbslosen. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden scheint dieser Auffassung zu folgen und legte am Montag entgegen sonstiger Gepflogenheiten langjährige Zahlen zur Erwerbslosigkeit in Deutschland und der EU vor.

Die deutschen Statistiker verweisen darin auf die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die für 2009 ein Allzeithoch der Erwerbslosigkeit vermeldet hatten. Dies war die traurige Folge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, die zwei Jahre zuvor in den USA ihren Ausgang genommen hatte. Weltweit waren damals laut ILO 212 Millionen Menschen erwerbslos. In der Europäischen Union erre...