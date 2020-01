Eine Frau auf einer fast menschenleeren Straße in Wuhan Foto: Xiong Qi/XinHua/dpa

Am Montag reiste erstmals ein Kader aus der Führungsriege der KP Chinas ins Krisengebiet Wuhan: In blauer Schutzausrüstung tourte Premier Li Kequiang durch die Krankenhäuser der Millionenstadt, per Walkie-Talkie erkundigte sich der 64-Jährige nach dem Befinden eines Quarantäne-Patienten. Auf einem Kurzvideo ist zu sehen, wie Li die provisorische Baustelle besucht, auf der ein 1000-Betten-Behelfskrankenhaus Form annimmt. Ob es irgendwelche Schwierigkeiten gebe, will der Politiker von den Bauarbeitern wissen. »Nein«, antworten diese unisono.