Wladislaw Surkow tritt als persönlicher Berater Putins zurück. Foto: Imago Images/Michail Metzel/ITAR-TASS

Die Meldung, dass ein Chefideologe des Kremls seinen Posten räumen werde, ließ besonders die Menschen in der Ukraine aufhorchen. Wladislaw Surkow, der persönliche Berater des russischen Präsidenten Putin für die Ukraine, wird sich bald einer neuen Aufgabe widmen. Ein Vertrauter Surkows vermeldete, Surkow werde seine Entscheidung nach einem Monat der Meditation begründen. Schnell machten sich in Kiew Hoffnungen breit, der Rücktritt des Hardliners könnte die Weichen für die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen stellen. Entsprechend zügig bemühte sich der Kreml noch am selben Tag, einen Kurswechse...