Wolfgang Frotscher holt bei Anita Luft ein gespendetes Rad ab. Foto: André Liebich

In Frankfurt (Oder) strampelt sich eine Regionalgruppe der Arbeitsgemeinschaft Cuba Sí ab, um dem Inselstaat in der Karibik und seiner Bevölkerung zu helfen, wo es nur geht. Die erst im Mai vergangenen Jahres gegründete Gruppe strampelt sich keineswegs vergeblich ab. Immerhin sammelte sie bislang schon 20 Fahrräder ein, die demnächst zusammen mit anderen gespendeten Fahrrädern in einem Container nach Kuba transportiert werden sollen.

Der Frankfurter Wolfgang Frotscher ist sich sicher, dass er und seine Mitstreiter bis dahin noch mindestens fünf weitere Räder auftreiben werden. Denn angeboten wurden sie ihm schon. Sie werden momentan repariert, und er muss sie dann abholen.

Cuba Sí ist eine Arbeitsgemeinschaft der Linkspartei. Beim traditionellen Brückenfest am 1. Mai in Frankfurt (Oder) hatte Frotscher im vergangenen Jahr einen Infostand organisiert und d...