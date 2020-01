»Dieses Parlament hat keine Zukunft mehr.« Die Worte des Regionalpräsidenten Kataloniens Quim Torra am Mittwoch im Parlament in Barcelona sprechen Bände. Der Streit zwischen der Republikanischen Linken Kataloniens (ERC) auf der einen Seite und der Zentrumformation (JxCat) des exilierten Ex-Regierungschefs Carles Puigdemont, seines Statthalters Torra und der linksradikalen CUP auf der anderen Seite, ist eskaliert und führt zu vorgezogenen Neuwahlen in Katalonien. Torra hat am Mittwoch angekündigt, Wahlen nach der Verabschiedung des Haushalts anzusetzen. Das soll im März passieren. Mit Neuwahlen ist im Frühjahr bis spätestens Juni zu rechnen.

Das Fass im ständigen Richtungsstreit zum Überlaufen brachte Parlamentspräsident Roger Torrent (ERC). Er gab der Anordnung des spanischen Nationalen Wahlrats (JEC) am Dienstag nach. Das Präsidium unter Torrents Vorsitz erkannte Torra den Parlamentssitz ab. Dabei ist die Einmischung des JEC höchst um...