Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Schon seit Monaten reden Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände auf die Bundesregierung ein, sie möge die Bedingungen für Kurzarbeitergeld erweitern. Dass sie dies nun auch beschloss, dürfte daher keinen überraschen. Stattdessen ist es ein schlechtes Zeichen.

Denn hinter dem Ruf nach leichterem und längerem Kurzarbeitergeld steht die dunkle Vorahnung, dass es auf längere Zeit nicht mehr so rund in der Wirtschaft laufen wird. Daran kann auch die geringfügige Anhebung der Wachstumsprognose der Bundesregierung nichts ändern. Denn ausgerechnet in der Industrie, die lange als Rückgrat des Aufschwungs abgefeiert wurde, zeichnet sich eine Strukturkrise ab - die Manager setzten zu lange auf Geschäftsmodelle, die bisher zwar satte Profite bescherten, aber nun nicht mehr wirklich zukunftsfähig sind.

Doch um auch in 10, 20 Jahren noch Gewinne für die Eigentümer machen zu können, braucht man nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern auch Angestellte, die diese erwirtschaften. Deshalb setzte sich auch in den Chefetagen die Einsicht durch, dass die Angestellten nicht nur Kosten, sondern auch Humankapital sind.

Länger kurz arbeiten

Union und SPD ergreifen Maßnahmen, damit die Industrie den ökologischen Strukturwandel sozial gestaltet

Die Kosten für das Update für die Angestellten konnte die Wirtschaft jetzt mit dem neuen Kurzarbeitergeld auf den Staat abwälzen. Ob damit die Arbeitsplätze auch morgen noch sicher sind, ist jedoch fraglich.