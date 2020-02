Eine kleine Sensation im lärmenden Sevilla: Monasterio de la Cartuja Foto: Nicole Quint

Kirchenschiffe, Kapellen, Kreuzgänge und einige Fabrikschlote, so hoch, als wollten sie gegen den azurblauen Himmel klopfen. Auch auf den zweiten Blick will einem der Fehler nicht auffallen - zu perfekt passen die sandfarbenen Schornsteine in das beigebraune Ensemble. Zu harmonisch fügen sich die bauchigen Brennöfen zwischen Kirchenmauern und Klostergarten ein, ganz so, als wäre der gesamte Komplex nie anders geplant gewesen. Warum auch nicht? Wenn Ordensbrüder andernorts Bier brauten, dann konnten doch die Mönche im Monasterio de la Cartuja auch ihre kleine Keramikindustrie am Laufen halten. Nicht recht ins Bild passt nur die Riesin, die Kopf und rechte Hand durch viel zu kleine Fenster zwängt. Alicia heißt die gewaltige Skulptur, die eine spanische Schwester von Alice im Wunderland darstellen soll und die einem endlich klar macht, wo man hier eigentlich hingeraten ist - ins Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, kurz CAAC, das Andalus...