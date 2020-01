Foto: Daniel Karmann/dpa

Isst du eigentlich gerne Chips?

Nur ganz bestimmte. Die im hiesigen Supermarkt haben mir noch nie gefallen, weil die nicht nach Kartoffeln schmecken. Diese obskuren Geschmacksmischungen, Käse, Bacon und weiß ich was noch, die gruseln mich.

Wo gibt es die Chips, die du gerne isst?

Bei uns nur im Bioladen. In Italien, Spanien und England gibt’s so was komischerweise auch im normalen Laden.

Das Problem an Chips ist ja, dass sie so produziert werden, dass der einzelne Chip im Mund das Verlangen auslöst, einen weiteren zu essen.

Der Mensch ist mit einfachen Dingen zu ködern. Fett und Salz, da kommt in der Regel schon durchaus meistens der Bedarf nach mehr. Und das ist natürlich auch bei den einfachsten Kartoffelchips...