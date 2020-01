In Quezon City erinnert ein Denkmal an den Sturz Ferdinand Marcos’ 1986. Doch blieb diese »Volksrevolution« stecken. Foto: dpa/Dennis M. Sabangan

Nach einem blutigen und kostspieligen Wahlkampf 1969 hielt Ferdinand E. Marcos - als erster im Amt bestätigter Präsident der Philippinen - am 26. Januar 1970 seine »Rede an die Nation«. Unerwartet hatten sich aber auch rund 50 000 Menschen - Studenten, Arbeiter, Bauern und fortschrittliche Intellektuelle - vor dem Kongressgebäude in Manila versammelt, um ihre Ansichten zur Lage der Nation lautstark kundzutun.

Sie bezichtigten Marcos der Wahlfälschung und protestierten gegen Korruption und den bleibenden Einfluss der USA. Es kam zum Handgemenge und dann zu einer wahren Prügelorgie. Im Zusammenstoß mit zwischenzeitlich herangerückten 7000 Polizisten und Soldaten wurden zahlreiche Demonstranten teils schwer verletzt. Und Marcos verkündete mit sonorer Stimme, »ein Mob, aufgestachelt von Kommunisten«, setze alles daran, »Anarchie zu säen.«

Die Auseinandersetzungen eskalierten, als sich am 30. und 31. Januar 1970 Protestierende vor...