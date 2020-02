Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Zu den Autoren: Dr. Bianca Baldus ist Professorin für nationales und europäisches Wirtschafts- und Handelsrecht an der Hochschule Mainz. Ihr Interessenschwerpunkt liegt im Verbraucher- und Mietrecht. Volker Grundmann ist seit fast 20 Jahren als selbstständiger Rechtsanwalt im Mietrecht tätig und seit dem Jahr 2005 Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht mit eigener Kanzlei in Berlin. C.H.Beck/nd

Die Wohnung ist für jeden Mieter der Lebensmittelpunkt. Umso wichtiger ist es, die gesetzlichen Regeln und die entscheidende Rechtsprechung zu kennen. Der Ratgeber »Meine Rechte und Pflichten als Mieter« will daher Mieterinnen und Mietern auf einfachem, schnellem und verständlichem Weg bei Fragen im Zusammenhang mit ihrem Mietverhältnis Rat geben.

Wie detailliert müssen Kläger in einem Arzthaftungsprozess Mängel darlegen / Muss eine Taxifahrt zur Praxis übernommen werden

