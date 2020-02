Nürnberg. Trotz aller Debatten um Billigfleisch und Dumpingpreise: Im deutschen Lebensmittelhandel haben im vergangenen Jahr die großen Supermarktketten beim Umsatz deutlich stärker zugelegt als die Discounter mit ihren Billigangeboten. Nach einer Marktstudie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) steigerten Edeka, Rewe und Co ihre Umsätze 2019 um 3 Prozent. Discounter wie Aldi und Lidl schafften nur ein Plus von 0,9 Prozent. Dem Verbraucher gehe es längst nicht mehr nur um den Preis, er verlange inzwischen »neben akzeptablen Preisen auch eine angenehme Einkaufsatmosphäre und ein attraktives Angebot an ökologisch nachhaltigen Produkten«, erklärte der GfK-Handelsexperte ...