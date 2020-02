Die Dorfbewohner haben eine kollektive Landwirtschaft aufgebaut. Foto: Internationalistische Kommune

In dem kleinen Dorf Carûdî, im äußerten Nordosten Syriens nahe der Stadt Dêrik gelegen, bricht die Abenddämmerung an. Gänse und Kühe stapfen gemächlich auf Matschpfaden, Kinder rennen zwischen einfachen mit Lehm verputzten Häusern und Traktoren umher. Eine Handvoll Männer steht auf einem Gerüst, sie schrauben und hämmern. Hier soll ein neues Gemeinschaftshaus entstehen, Fundamente und Wände sind bereits fertig. Wenn man den Blick über die flachen Dorfmauern hinausschweifen lässt, sieht man einen See, endlose Weizenfelder, einen Wald.

Doch die Idylle trügt. Man kann in der sich anbahnenden Dunkelheit ebenso die Lichter der türkischen Grenzanlagen erkennen. Sie sind nur rund anderthalb Kilometer, wenige Fahrminuten, entfernt. Die Türkei hat am 9. Oktober 2019 ihre völkerrechtswidrige Invasion in der Demokratischen Föderation von Nord- und Ostsyrien, bekannt als Rojava, begonnen. Aktuell hält sie einen rund 120 Kilometer breiten und ...