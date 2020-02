Eschborn. Friedensaktivisten haben am Dienstag nach eigenen Angaben das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) im hessischen Eschborn besetzt. Rund 100 Menschen hätten sich am Morgen Zutritt zu dem Gelände verschafft, hieß es in einer Mitteilung. Ein Polizeisprecher bestätigte der Nachrichtenagentur AFP eine »unangemeldete Demonstration«. Die Lage am Bafa bezeichnete er am Mittag als »absolut ruhig«.

Die Friedensaktivisten fordern das Bafa auf, »umgehend alle Genehmigungen für Rüstungsgüter auszusetzen«. Mit der Aktion lege man »den Fokus auf die deutsche Verwaltungsbehörde, di...