Washington. Mit den Schlussplädoyers der Anklagevertreter sowie der Verteidigung hat sich das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump seinem Ende zugeneigt. Die Beweise für eine Schuld des Präsidenten seien »überwältigend«, sagte Anklageführer Adam Schiff von den oppositionellen Demokraten am Montag im US-Senat und forderte die Amtsenthebung des republikanischen Präsidenten. Das Verfahren wird am Mittwoch enden. Zuvor wird Trump am Dienstagabend (Ortszeit) eine Rede an die Nation halten.

»Sie können diesem Präsidenten nicht vertrauen, das Richtige zu tun«, sagte Schiff. Die Senatoren müssten Trump deshalb in beiden Anklagepunk...