Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein fordern vom Bund mehr Schiffbau-Bürgschaften. In einem Bundesratsantrag verlangen sie die uneingeschränkte Aufnahme des Schiffbaus in das neue parallele Bund-/Länder-Großbürgschaftsprogramm, wie Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag mitteilte. »Die bisherigen Pläne sehen eine drastische Reduzierung der Beteiligung des Bundes beim Thema Schiffsbürgschaften vor. Das darf nicht sein«, erklärte Glawe nach einer Sitzung des Landeskabinetts in Schwerin, das seinem Vorgehen demnach zustimmte. Der Antrag werde in der nächsten Bundesratssitzung am 14. Februar behandelt.

Hintergrund sind für Mecklenburg-Vorpommern erwartete Großauftr...