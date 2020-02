Wenn in Berlin Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, hat das zumeist Folgen. Denn nur die wenigsten Mieterinnen und Mieter können sich einen mit finanziellen Risiken belasteten Ankauf einer Wohnung leisten - erst recht bei den Mondpreisen, die derzeit verlangt werden. Nach der Umwandlung verändert sich aus diesem Grund auch häufig die Zusammensetzung der Bewohnerschaft der Häuser. Von ehemals gut sozial gemischten Hausgemeinschaften bleiben eher die besser Betuchten übrig, die weniger Vermögenden werden verdrängt. So gingen gerade mal knapp ein Zehntel der in den vergangenen Jahren umgewandelten Mietwohnungen an die Mieterinnen und Mieter. Die meisten Interessenten kaufen, um teuer weiterzuvermieten.

Um der sogenannten Gentrifizierung etwas entgegenzusetzen, nutzt Berlin bereits seit 2015 neben anderen das Instrument der Umwandlungsverordnung. In dieser Verordnung ist eine Genehmigungspflicht festgeschrieben, die besa...